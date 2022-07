Crisi di governo, si allontana l'ipotesi di un Draghi bis - M5s divisi sui ministri, Lega e FI: "Irresponsabili" (Di venerdì 15 luglio 2022) Mercoledì il premier in Senato. Pressing di Giorgia Meloni per il voto, le speranze del Pd per un ripensamento del presidente del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) Mercoledì il premier in Senato. Pressing di Giorgia Meloni per il voto, le speranze del Pd per un ripensamento del presidente del ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - iosonoMG : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… - snowmanandme : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… -