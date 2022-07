Crisi di governo, Serafini (Snals): “Siamo stanchi dei tanti problemi irrisolti, accontentarsi di 50 euro di aumento è uno schiaffo alla categoria” [INTERVISTA] (Di venerdì 15 luglio 2022) La Crisi di governo piomba anche sulle questioni scolastiche. Dalla riforma del reclutamento fino al rinnovo del contratto, passando per il ritorno in classe. L'attività dell'esecutivo rallenta, ma i problemi della scuola rimangono sul tavolo ed esigono una risposta immediata. L'articolo Crisi di governo, Serafini (Snals): “Siamo stanchi dei tanti problemi irrisolti, accontentarsi di 50 euro di aumento è uno schiaffo alla categoria” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladipiomba anche sulle questioni scolastiche. Driforma del reclutamento fino al rinnovo del contratto, passando per il ritorno in classe. L'attività dell'esecutivo rallenta, ma idella scuola rimangono sul tavolo ed esigono una risposta immediata. L'articolodi): “deidi 50diè uno

