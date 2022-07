Crisi di governo, quando il capo dello Stato rifiuta le dimissioni del premier e lo manda alle Camere: i precedenti da Fanfani a Dini (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente della Repubblica “non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio presentarsi in Parlamento”. Da vecchio docente di diritto parlamentare, Sergio Mattarella, ha deciso di usare la stessa formula utilizzata ormai 27 anni fa da Oscar Luigi Scalfaro per spingere verso le Camere Lamberto Dini, allora premier dimissionario. La situazione, d’altra parte, è parecchio simile a quella attuale: un premier tecnico come Mario Draghi, un governo di unità nazionale, dimissioni arrivate nonostante in Parlamento ci siano ancora i voti a sostenere la maggioranza. E quindi, per questo motivo, respinte. In realtà quello di Scalfaro-Dini è solo uno dei precedenti in cui il capo dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente della Repubblica “non ha accolto lee ha invitato il presidente del Consiglio presentarsi in Parlamento”. Da vecchio docente di diritto parlamentare, Sergio Mattarella, ha deciso di usare la stessa formula utilizzata ormai 27 anni fa da Oscar Luigi Scalfaro per spingere verso leLamberto, alloradimissionario. La situazione, d’altra parte, è parecchio simile a quella attuale: untecnico come Mario Draghi, undi unità nazionale,arrivate nonostante in Parlamento ci siano ancora i voti a sostenere la maggioranza. E quindi, per questo motivo, respinte. In realtà quello di Scalfaro-è solo uno deiin cui il...

