Crisi di governo | nervi tesi nel M5s D' Incà a Conte | Pensiamo al bene del Paese

"Mettiamo al centro il bene dell'Italia e dell'Europa: stiamo andando incontro a una crisi economica, caro Giuseppe". Durante il Consiglio nazionale del M5s Federico D'Incà si è smarcato dai falchi che volano intorno a Conte. Tutti coloro - come i vicepresidenti Ricciardi e Taverna - che gli stanno dicendo di ritirare la delegazione grillina dal governo. Come D'Incà in questo momento la pensano anche Davide Crippa, Alessandra Todde e Alfonso Bonafede. Ma lo stop di D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, alla linea barricadera non è passata inosservata. "Ha avuto una discussione accesa con Conte", riferiscono al Foglio i presenti.

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett…