Crisi di governo, mercoledì Draghi in Parlamento: quali sono gli scenari possibili (Di venerdì 15 luglio 2022) Parlamentarizzare la Crisi: questo è il motivo per cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha accettato le dimissioni del premier Mario Draghi, dopo che il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al Senato. "Capisco le difficoltà e comprendo le ragioni che mi hai elencato. La scelta è tua, ma ti invito L'articolo proviene da Inews24.it.

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - TeresaBianchi10 : RT @confartigianato: La denuncia di #Confartigianato: 'La #crisi di #Governo costa 49,5 miliardi €, pari a 2,5 punti di PIL, e mette a risc… - RitaamariaB : RT @viktoremanuelII: Mosca sulla crisi: 'Italia abbia un governo non asservito agli interessi Usa'. -