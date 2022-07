Crisi di governo, l’allarme dell’Ue: “La Russia tenta di destabilizzare i governi europei anche attraverso politici nazionali”. Salvini e Berlusconi: “5S irresponsabili”. Renzi: i ministri grillini fanno marameo a Conte e non si dimettono (Di venerdì 15 luglio 2022) Conte riunisce i suoi, ma è caos sull’ipotesi di ritiro dei ministri. D’Incà: “No alla linea dura”. Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza. Di Maio: «Difficile andare avanti» Leggi su lastampa (Di venerdì 15 luglio 2022)riunisce i suoi, ma è caos sull’ipotesi di ritiro dei. D’Incà: “No alla linea dura”. Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza. Di Maio: «Difficile andare avanti»

