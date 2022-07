Crisi di governo: Draghi si dimette, Mattarella lo rinvia alle Camere (Di venerdì 15 luglio 2022) - Al termine di una giornata politica convulsa si è aperta ufficialmente la Crisi di governo, con i Cinquestelle che non votano il decreto aiuti e la fiducia e Draghi che sale al Quirinale per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - Al termine di una giornata politica convulsa si è aperta ufficialmente ladi, con i Cinquestelle che non votano il decreto aiuti e la fiducia eche sale al Quirinale per ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - ImolaOggi : La finta crisi di governo - sandrea1958 : RT @FuffaForte: Se non distinguete una crisi di Governo per chiamare Draghi e mandare via un pòro scemo e una crisi di Governo voluta dal p… -