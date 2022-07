Crisi di governo, Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Attesa per il Consiglio nazionale del M5s. Calenda: “Sì al bis” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza, la Lega vuole andare al voto. Lunedì il premier sarà ad Algeri. Di Maio: «Russia festeggia», ma Mosca lo gela: «Non sa cosa dice» Leggi su lastampa (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza, la Lega vuole andare al voto. Lunedì il premier sarà ad Algeri. Di Maio: «Russia festeggia», ma Mosca lo gela: «Non sa cosa dice»

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - gabrielevalmont : RT @Brunydj: Ma la #Ferragni non può far niente per questa crisi di governo? - carmelopalma : RT @antonluca_cuoco: Il fronte unito dei figli di Putin. Ieri come oggi attivo per colpire l'Italia e la sua fragile democrazia liberale oc… -