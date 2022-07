Crisi di governo, Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Attesa per il Consiglio nazionale del M5s (Di venerdì 15 luglio 2022) I Pd cerca di ricostruire la maggioranza, la Lega vuole andare al voto. Lunedì il premier sarà ad Algeri. Di Maio: “Russia festeggia”, ma Mosca lo gela: “Non sa cosa dice” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 15 luglio 2022) I Pd cerca di ricostruire la maggioranza, la Lega vuole andare al voto. Lunedì il premier sarà ad Algeri. Di Maio: “Russia festeggia”, ma Mosca lo gela: “Non sa cosa dice”

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - GFrancoManfredi : RT @pleporace: ll senatore Paolo Romani è indagato per peculato: è accusato di avere sottratto oltre 350 mila euro a Forza Italia. Grazie a… - Giovanni24056 : @mariocalabresi @GiuseppeConteIT Aprire una crisi a fronte di un Governo tra i più #infami, #ripugnanti,… -