Crisi di Governo, Di Meglio (Gilda): “Sono preoccupato. Speravamo di ottenere risorse aggiuntive per il contratto” [INTERVISTA] (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche la scuola guarda con grande attenzione gli sviluppi della Crisi di Governo: tante le questioni in ballo, dalla riforma del reclutamento all'avvio dell'anno scolastico, senza dimenticare ovviamente il rinnovo del contratto, la cui trattativa è già iniziata all'Aran. L'articolo Crisi di Governo, Di Meglio (Gilda): “Sono preoccupato. Speravamo di ottenere risorse aggiuntive per il contratto” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche la scuola guarda con grande attenzione gli sviluppi delladi: tante le questioni in ballo, dalla riforma del reclutamento all'avvio dell'anno scolastico, senza dimenticare ovviamente il rinnovo del, la cui trattativa è già iniziata all'Aran. L'articolodi, Di): “diper il

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - TeresaBianchi10 : RT @confartigianato: La denuncia di #Confartigianato: 'La #crisi di #Governo costa 49,5 miliardi €, pari a 2,5 punti di PIL, e mette a risc… - RitaamariaB : RT @viktoremanuelII: Mosca sulla crisi: 'Italia abbia un governo non asservito agli interessi Usa'. -