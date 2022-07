Crisi di governo, Conte riunisce i suoi: ipotesi ritiro dei ministri. D’Incà: “No alla linea dura”. Salvini e Berlusconi chiudono ai 5S: “Irresponsabili” (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza. Di Maio: «Difficile andare avanti» Leggi su lastampa (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Il Pd cerca di ricostruire la maggioranza. Di Maio: «Difficile andare avanti»

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - MaurizioBacco2 : RT @GassmanGassmann: Guerra in Ucraina, crisi energetica, crisi climatica… crisi di governo. #iltempismo ?? - gigicasciello : RT @mara_carfagna: Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati; esten… -