Crisi di governo. Conte incontra i vertici del M5s: sul tavolo ipotesi ritiro dei ministri. Di Maio: "Difficile andare avanti"

Draghi riferirà alle Camere mercoledì. Pd cerca di ricostruire la maggioranza, la Lega vuole andare al voto. Il ministro degli Esteri: «Russia festeggia», ma Mosca lo gela: «Non sa cosa dice»

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - GabriellaPremo1 : RT @gspazianitesta: Articoli che indicano, fra le attività a rischio di non essere compiute, i decreti attuativi della delega fiscale. Ma q… - giubecc : Non tutte le crisi di Governo vengono per nuocere. (Però è ancora presto per godere) -