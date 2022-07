Crisi di Governo, Conte chiede ai ministri M5S di dimettersi. Lega: no esecutivi balneari. Letta: «Pd al lavoro per far ripartire Draghi» (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi presenta le dimissioni dopo lo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti, ma Mattarella le respinge e rinvia il premier alla Camere per «effettuare, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022)presenta le dimissioni dopo lo strappo del M5s, che non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti, ma Mattarella le respinge e rinvia il premier alla Camere per «effettuare, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata»

