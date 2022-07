Crisi di governo, c’è sempre un’emergenza per impedirci di votare (Di venerdì 15 luglio 2022) Zuppa di Porro 15 luglio 2022 00:00 Il governo ottiene la fiducia e il premier si dimette (!). E Mattarella non ci sta e lo rimanda alle Camere. C’è sempre un’emergenza che impedisce di andare al voto. 03:55 Le reazioni sui giornali. Preziosi nota che non c’è la parola “irrevocabili”: mahhhhh. Franco contro Conte, perché ha “toccato” Conte, mentre per Cerasa nessuno scandalo se si vota. Cacciari dice la sua con la solita prosopopea: ma figurarsi. Per l’Annunziata Draghi non deve farsi convincere da Mattarella a tornare sui suoi passi. 07:09 Le reazioni dei partiti politici. Al voto? No secco di Letta, mentre Lega e Forza Italia avanti solo con Draghi. 09:08 Crisi di governo, per La Verità c’è ipotesi Amato. Io non ci credo. Per Il Fatto è stato il Papete di Draghi: si è sfiduciato da solo. 10:45 Morto ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 luglio 2022) Zuppa di Porro 15 luglio 2022 00:00 Ilottiene la fiducia e il premier si dimette (!). E Mattarella non ci sta e lo rimanda alle Camere. C’èche impedisce di andare al voto. 03:55 Le reazioni sui giornali. Preziosi nota che non c’è la parola “irrevocabili”: mahhhhh. Franco contro Conte, perché ha “toccato” Conte, mentre per Cerasa nessuno scandalo se si vota. Cacciari dice la sua con la solita prosopopea: ma figurarsi. Per l’Annunziata Draghi non deve farsi convincere da Mattarella a tornare sui suoi passi. 07:09 Le reazioni dei partiti politici. Al voto? No secco di Letta, mentre Lega e Forza Italia avanti solo con Draghi. 09:08di, per La Verità c’è ipotesi Amato. Io non ci credo. Per Il Fatto è stato il Papete di Draghi: si è sfiduciato da solo. 10:45 Morto ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - nickjerseyboy : @udogumpel @_Nico_Piro_ Dunque una crisi si può aprire con il Conte2 in piena pandemia, perché per lei era un pessi… - medvicine : RT @_lasilviaaa: Relazioni avute: zero. Crisi di governo vissute: una decina se non più. -