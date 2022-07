Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mettergli le dita negli occhi” (Di venerdì 15 luglio 2022) “È successa una cosa che non doveva succedere, bene non va questa vicenda. Però le Responsabilità non stanno da una parte sola. Serviva un atteggiamento diverso, un atteggiamento più amichevole e più consapevole. Insomma, non puoi dire: ‘Voi 5 Stelle siete indispensabili’. E poi gli metti le dita negli occhi”. Così, il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, si pronuncia sulla Crisi di governo in occasione della festa nazionale di Articolo Uno. Intervistato da Luca Bottura, Bersani sottolinea che ci sono molte differenze tra la caduta del governo Conte Due a opera di Matteo Renzi e la Crisi attuale: “sono due cose che non c’entrano proprio niente. Quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “È successa una cosa che non doveva succedere, bene non va questa vicenda. Però lenon stanno da unasola. Serviva un atteggiamento diverso, un atteggiamento più amichevole e più consapevole. Insomma, non puoi: ‘Voi 5 Stelle siete indispensabili’. E poi gli metti le”. Così, il deputato di LeU, Pier Luigi, si pronuncia sulladiin occasione della festa nazionale di Articolo Uno. Intervistato da Luca Bottura,sottolinea che cimolte differenze tra la caduta delConte Due a opera di Matteo Renzi e laattuale: “due cose che non c’entrano proprio niente. Quella ...

