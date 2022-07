Crisi congelata, Draghi mercoledì alle Camere. Trattativa in salita, M5s: ipotesi ritiro ministri (Di venerdì 15 luglio 2022) - Dopo lo strappo dei Cinquestelle e le dimissioni del premier, respinte ieri sera dal Capo dello Stato, oggi nuova riunione del consiglio nazionale dei Cinquestelle, che potrebbe decidere il ritiro ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - Dopo lo strappo dei Cinquestelle e le dimissioni del premier, respinte ieri sera dal Capo dello Stato, oggi nuova riunione del consiglio nazionale dei Cinquestelle, che potrebbe decidere il...

