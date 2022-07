Cremonese: dopo Radu, Agoumè. Emerson tenta la Lazio. Salernitana, c'è Yazici (Di venerdì 15 luglio 2022) dopo Radu, si punta a un altro prestito dall'Inter. Il 20enne centrocampista viene da una buona stagione al Brest Continua Agoumè alla Cremonese Emerson alla Lazio Crnigoj alla Salernitana Di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 luglio 2022), si punta a un altro prestito dall'Inter. Il 20enne centrocampista viene da una buona stagione al Brest ContinuaallaallaCrnigoj allaDi ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cremonese: dopo Radu, Agoumè. Emerson tenta la Lazio. Sassuolo, Busio per il dopo Frattesi - gianlucarossitv : 14.7.2022 Bellissima serata a cena con amici medici, la collega @RoncaLivia e con Ariedo Braida, artefice della Cre… - Alientoine20 : di euro più una percentuale su una eventuale futura rivendita a favore del club rossonero. Sarebbe arrivata già la… - sportli26181512 : Ex Torino: Ansaldi resta in Italia?: Dopo aver detto addio al Torino Cristian Ansaldi potrebbe restare in Italia: i… - MercatoSerie : CREMONESE: Dopo l'acquisto di Vladimir Chiriches, la Cremonese spera nel ritorno di Gianluca Gaetano, e mette nel m… -