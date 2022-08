Creative Photo Awards 2022 | svelati i vincitori del contest di fotografica artistica e contemporanea

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Lo scatto The False Illusion firmato dal fotografo portoghese Andre Boto si aggiudica il titolo di vincitore assoluto dell’edizionedel Creative, il concorso dedicato alla fotografiae creativa del Siena, festival internazionale delle arti visive. L’immagine che arriva da Montijo, in Portogallo, accende i riflettori sull’inquinamento, un problema che sebbene riguardi tutti, troppo spesso viene sottovalutato. The False Illusion by Andre BotoLa foto, selezionata fra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 128 Paesi, sarà in mostra assieme alle foto vincitrici delle 12 categorie dell’edizione, in occasione del Sienache si terrà nella città toscana dal 1° ottobre al 20 novembre. La manifestazione ...