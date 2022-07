CR7 - United | ecco come finirà Premier | quanti esuberi!

Pubblicità

Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #rassegnastampa sportiva estera di oggi, #15luglio 2022 - infoitsport : Rassegna Estera – Il Madrid mostra muscoli, CR7 resta allo United? - MarcoVioli5 : @DavideDiPalma8 Hai ragione, lo dovrei ignorare. Mi sono fatto un'idea su CR7, magari mi sbaglio, ma potrebbe anche… - CalcioPillole : La #rassegnastampa sportiva estera di oggi, #15luglio 2022 - marfederzn : Hanno offerto 30 mln. al manchester united, 250 al Fenomeno, 20 agli intermediari. -

Ronaldo lascerà il ManchesterDove andrà E Ten Hag lo vorrebbe davvero tenere o sarebbe felice di una sua partenza ... In questo appuntamento non si parlerà solo di. Spazio, infatti, anche ...Succederà Il nodo sono sempre le cifre che girano quando c'èdi mezzo. AlloCristiano ha guadagnato nell'ultima stagione 23,45 milioni di euro netti, sette in meno rispetto a quelli ...Dopo aver tagliato i ponti con il Manchester United non presentandosi al raduno estivo, Cristiano Ronaldo sta cercando un altro club in Europa. Si sono fatti tanti nomi – dal Chelsea al Bayern, dalla ...Cristiano Ronaldo è in cerca di una squadra. E anche per lui non dev'essere facile dire di no all'offerta arrivata dall'Arabia. Infatti, dopo aver tagliato i ponti con ...