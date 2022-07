Cowash | l’alternativa bio allo shampoo

Leggi su diredonna

(Di venerdì 15 luglio 2022) Sapevate che lavare i capelli solo con lo, ricco di tensioattivi, può danneggiare o sensibilizzare la cute? Infatti, anche se i nostri capelli tendono a stressarsi e a sporcarsi velocemente per via dell’inquinamento atmosferico, la soluzione migliore per ridare loro lucentezza, morbidezza e volume non è incrementare la frequenza del lavaggio, ma ricorrere ad un metodo più delicato, ovvero il. Cos’è il? Il terminenasce dall’unione di due parole: “conditioner”, che in italiano significa “balsamo“, e “washing” , ossia “lavare”. Si tratta, quindi, di un lavaggio che prevede l’utilizzo di prodotti più bio e naturali al posto dello, ovvero il balsamo unitozucchero di canna. È piuttosto facile da preparare. Infatti, una volta mescolato mezzo ...