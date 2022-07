Covid | stabili i ricoveri | ennesimo decesso al “San Pio”

Pubblicità

In E-R ogni 100 persone che vanno al PS ce ne sono 5 per sospetto covid.

...luglio in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 2.075 nuovi contagi da... Le persone ricoverate in terapia intensiva restanoa quota 7, mentre salgono a 252 (+16) i ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 759 (21 in più rispetto a ieri, più 2,8%), 29 in terapia intensiva (rispetto a ieri). Le persone ...Nella nostra regione 1 decesso e ricoveri intensivi che passano da 8 a 6 .Stabili a 20 i ricoveri in semi intensiva.. Il numero dei ricoverati non intensivi passa da 157 a 158.Coronavirus in Toscana, 4.925 nuovi casi positivi, 9 decessi. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.