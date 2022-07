Covid, sale ancora l’incidenza: 1.158 casi ogni 100mila abitanti (Di venerdì 15 luglio 2022) sale l’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale, mentre l’indice Rt è in calo rispetto alla scorsa settimana. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss. Monitoraggio Iss: sale l’incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale. L’Rt medio a 1,34 “sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1158 ogni 100.000 abitanti (08/07/2022 -14/07/2022) vs 1071 ogni 100.000 abitanti (01/07/2022 -07/07/2022) – si legge nel report dell’Iss – nel periodo 22 giugno-5 luglio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,34 (range 1,30-1,40), in diminuzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022)settimanale deia livello nazionale, mentre l’indice Rt è in calo rispetto alla scorsa settimana. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss. Monitoraggio Iss:settimanale deia livello nazionale. L’Rt medio a 1,34 “settimanale a livello nazionale: 1158100.000(08/07/2022 -14/07/2022) vs 1071100.000(01/07/2022 -07/07/2022) – si legge nel report dell’Iss – nel periodo 22 giugno-5 luglio 2022, l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,34 (range 1,30-1,40), in diminuzione ...

