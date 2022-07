Covid, report Iss. Scende l'Rt, ma sale l'incidenza. Ricoveri ospedalieri: Calabria al 30%, Sicilia al 27% (Di venerdì 15 luglio 2022) Scende l' indice di contagio Rt , che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022 . Lo indica il monitoraggio settimanale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 luglio 2022)l' indice di contagio Rt , che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022 . Lo indica il monitoraggio settimanale...

PubblicitĂ

Adnkronos : In Italia cresce il tasso di reinfezioni covid, secondo l’ultimo report Iss. Ecco quanto rischia chi non è vaccinat… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d'età . A dirlo è il report esteso setti… - reportrai3 : Sono finiti agli arresti Massimiliano e Samuele Piccolo per l'appalto da 11 milioni di tute protettive anti covid c… - infoitinterno : Covid, il report Iss di oggi venerdì 15 luglio: Rt e indice di trasmissibilità in calo - infoitinterno : Covid, news. Report Iss: Rt in diminuzione a 1,34. Incidenza sale a 1.158 su 100mila. LIVE -