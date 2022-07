Covid, per l’Iss otto regioni a rischio alto: il dato della Campania (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 8 le regioni/PA classificate questa settimana a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza – secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Toscana (“non valutabile (equiparato a rischio alto“), Umbria e Veneto. Sono 5 le regioni/PA classificate invece a rischio moderato ma ad alta probabilità di progressione: Abruzzo, Calabria, Campania, PA Trento e Sicilia; 8 infine le regioni/PA classificate a rischio moderato: Basilicata, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, PA Bolzano, Sardegna, Valle d’Aosta. Nessuna ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 8 le/PA classificate questa settimana aper la presenza di molteplici allerte di resilienza – secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministeroSalute sull’andamento dell’epidemia di-19: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Toscana (“non valutabile (equiparato a“), Umbria e Veneto. Sono 5 le/PA classificate invece amoderato ma ad alta probabilità di progressione: Abruzzo, Calabria,, PA Trento e Sicilia; 8 infine le/PA classificate amoderato: Basilicata, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, PA Bolzano, Sardegna, Valle d’Aosta. Nessuna ...

Pubblicità

ladyonorato : Quindi, abbiamo un ministro della sanità che, oltre a non avere alcuna competenza e credibilità in ambito sanitario… - ladyonorato : I dipendenti della FDA e del CDC americani sono in subbuglio ma non osano esporsi per paura di conseguenze lavorati… - ladyonorato : Ed ora si ammette che chiudere le scuole per il Covid è stato un DISASTRO epocale. Quando lo dicevano i cittadini d… - StarlightVenice : RT @gallina_di: Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. @MinisteroSalute @robersperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi Vergo… - VendutoCorrotto : RT @Meira85253235: I medici neozelandesi chiedono indagini per omicidio penale sui decessi causati dal vaccino Covid-19. -