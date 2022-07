Covid oggi Sardegna, 2.796 contagi e 4 morti: bollettino 15 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.796 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.579 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.924 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (+15) mentre 40.330 sono i casi di isolamento domiciliare (+967). Si registrano 4 decessi: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.796 i nuovidainsecondo ildi, 15. Si registrano inoltre altri 4. 2.579 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.924 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (+15) mentre 40.330 sono i casi di isolamento domiciliare (+967). Si registrano 4 decessi: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sude di Sassari. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

