Covid, oggi nel Lazio 8.512 nuovi casi e 8 morti: oltre 60mila le prenotazioni per la quarta dose over 60 (Di venerdì 15 luglio 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi, sono 8 i decessi, 997 i ricoverati, 72 le terapie intensive e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20.6%. I casi a Roma citta sono a quota 4.050. Sono oltre 60 mila le prenotazioni sul portale regionale delle quarte dosi over 60 e soggetti fragili. Le somministrazioni delle quarte dosi sono sopra il target nazionale’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato. Covid Lazio, il punto sui vaccini e la quarta dose quarta dose over 60, come fare per vaccinarsi? 1- Chiedi al tuo medico di medicina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) ‘nelsu un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512positivi, sono 8 i decessi, 997 i ricati, 72 le terapie intensive e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20.6%. Ia Roma citta sono a quota 4.050. Sono60 mila lesul portale regionale delle quarte dosi60 e soggetti fragili. Le somministrazioni delle quarte dosi sono sopra il target nazionale’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato., il punto sui vaccini e la60, come fare per vaccinarsi? 1- Chiedi al tuo medico di medicina ...

