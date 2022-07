Covid oggi Lombardia, 13mila contagi e 27 morti. A Milano 1.541 casi (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.001 i nuovi contagi da al coronavirus registrati in Lombardia oggi, 15 luglio 2022. I tamponi effettuati sono stati 53.346, per un indice di positività del 24,3%. I morti sono stati 27, per un totale di 41.073 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono 1.482 i ricoverati (+27) e 44 in terapia intensiva (+2). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 3.987, di cui 1.541 a Milano città, a Bergamo 1.227, a Brescia 1.633, a Como 736, a Cremona 449, Lecco 353, a Lodi 296, a Mantova 657, a Monza e Brianza 1.063, a Pavia 747, a Sondrio 213 e a Varese 1.241. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.001 i nuovida al coronavirus registrati in, 15 luglio 2022. I tamponi effettuati sono stati 53.346, per un indice di positività del 24,3%. Isono stati 27, per un totale di 41.073 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono 1.482 i ricoverati (+27) e 44 in terapia intensiva (+2). In provincia dii nuovi positivi sono 3.987, di cui 1.541 acittà, a Bergamo 1.227, a Brescia 1.633, a Como 736, a Cremona 449, Lecco 353, a Lodi 296, a Mantova 657, a Monza e Brianza 1.063, a Pavia 747, a Sondrio 213 e a Varese 1.241. L'articolo proviene da Italia Sera.

