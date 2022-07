Covid oggi Italia, 96.384 contagi e 134 morti: bollettino 15 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 96.384 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134 morti. Sono 391.008 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 24,6% (in calo rispetto a ieri, al 26,2%). In aumento i ricoveri (+248 da ieri per un totale di 10.363) e le terapie intensive (+4 da ieri per un totale di 395). Ecco i dati di oggi, regione per regione: Lazio – Sono 8.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 96.384 i nuovida Coronavirus in, 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134. Sono 391.008 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 24,6% (in calo rispetto a ieri, al 26,2%). In aumento i ricoveri (+248 da ieri per un totale di 10.363) e le terapie intensive (+4 da ieri per un totale di 395). Ecco i dati di, regione per regione: Lazio – Sono 8.512 i nuovida coronavirus15nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo...

