Covid oggi Emilia Romagna | 7 777contagi e 18 morti | bollettino 15 luglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.777 i nuovi casi oggi, 15 luglio, in Emilia Romagna, su un totale di 24.512 tamponi eseguiti, di cui 9.863 molecolari e 14.649 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,7%. Lo rileva il bollettino della Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 50 (+4 rispetto a ieri, pari a +8,7%), l'età media è di 60,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.495 (+18 rispetto a ieri, +1,2%), età media 75 anni. Si registrano 18 decessi Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto a ieri); 1 a Reggio ...

