Covid, news. Bollettino: 96.384 nuovi casi, 134 morti. Tasso positività al 24,7%. LIVE (Di venerdì 15 luglio 2022) Processati 391.008 tamponi. Salgono i ricoveri (+248) e le terapie intensive (+4). Monitoraggio: sono 8 le regioni a rischio alto, 13 quelle a rischio, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Ed è corsa ai richiami. File davanti agli hub vaccinali per la quarta dose. In autunno sì alla doppia dose di vaccino anti Covid e anti-influenza. Sarà possibile somministrarla nella stessa seduta. Speranza: "Contrario a fare uscire asintomatici. Se si è positivi bisogna stare a casa" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 luglio 2022) Processati 391.008 tamponi. Salgono i ricoveri (+248) e le terapie intensive (+4). Monitoraggio: sono 8 le regioni a rischio alto, 13 quelle a rischio, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Ed è corsa ai richiami. File davanti agli hub vaccinali per la quarta dose. In autunno sì alla doppia dose di vaccino antie anti-influenza. Sarà possibile somministrarla nella stessa seduta. Speranza: "Contrario a fare uscire asintomatici. Se si è positivi bisogna stare a casa"

Pubblicità

repubblica : Covid, arriva 'Centaurus': l'ultima sottovariante che preoccupa i virologi - DavidPuente : A proposito di Firenze - repubblica : I commenti di oggi: Covid, la variante Centauro non sfonderà, ma difendiamoci [di Roberto Burioni] #15luglio - irritatrix : RT @IANMILIN: Covid, fioccano denunce e querele per Draghi e per Figliuolo - - UnioneSarda : #Covid, in #Italia altri 96.384 casi e 134 morti -