Covid | news Bollettino | 107 122 nuovi casi e 105 morti Tasso positività al 26 | 2%

(Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore crescono ricoveri ordinari (+289) e terapie intensive (+3). Secondo la Fondazione Gimbe, rallenta però la crescita dei: +22,4% in 7 giorni, +49,1%. L'aumento è inferiore rispetto a quello dei 7 giorni precedenti. Il pianto vaccinale per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose prevede l'obiettivo di centomila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through

repubblica : Covid, arriva 'Centaurus': l'ultima sottovariante che preoccupa i virologi - HuffPostItalia : Altro che flop quarta dose. Da Nord a Sud, è record di prenotazioni tra gli over 60 - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 14 luglio 2022: 107.122 nuovi casi e 105 morti; tasso al 26,2 - greenpassnews : Il presidente italiano respinge le dimissioni del premier Mario Draghi - - greenpassnews : Il 5° lancio di COVID Jab segnala l'eliminazione continua della classe mondiale di schiavi -… -

Che inverno ci aspetta Caldo per le fibrillazioni sociali, freddo per la chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia. E poi il, l'inflazione, la recessione. Uno scenario da 'si salvi chi può' molto chiaro a Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, che da tempo avvisa gli italiani sul futuro e ...... che comprende ma rappresenta al premier la delicatezza della fase che il Paese si appresta ad attraversare, tra crisi e inflazione, spread che sale, guerra in corso ai confini dell'Europa e... Dopo l'interruzione di due anni per la pandemia Palermo è tornata in massa a celebrare il Festino di Santa Rosalia giunto alla sua 398esima edizione. (ANSA) ...