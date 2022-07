Covid, news. Bollettino: 107.122 nuovi casi e 105 morti. Tasso positività al 26,2% (Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore crescono ricoveri ordinari (+289) e terapie intensive (+3). Secondo la Fondazione Gimbe, rallenta però la crescita dei casi: +22,4% in 7 giorni, +49,1% morti. L'aumento è inferiore rispetto a quello dei 7 giorni precedenti. Il pianto vaccinale per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose prevede l'obiettivo di centomila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore crescono ricoveri ordinari (+289) e terapie intensive (+3). Secondo la Fondazione Gimbe, rallenta però la crescita dei: +22,4% in 7 giorni, +49,1%. L'aumento è inferiore rispetto a quello dei 7 giorni precedenti. Il pianto vaccinale per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose prevede l'obiettivo di centomila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through

