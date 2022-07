Covid in Campania, 11.546 i nuovi positivi su 42.523 test (incidenza al 27,15%): 3 vittime (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 11.546 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.523 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 27,15%, lievemente inferiore al dato di ieri (27,81). Il bollettino regionale segnala tre nuove vittime. In risalita l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, a quota 29 (+2), mentre quella nelle degenze scende a 720 (-14). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 11.546 ial, su 42.523esaminati. Il tasso diè al 27,15%, lievemente inferiore al dato di ieri (27,81). Il bollettino regionale segnala tre nuove. In risalita l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, a quota 29 (+2), mentre quella nelle degenze scende a 720 (-14). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Contagi Covid restano alti, ma i ricoveri in ospedale non aumentano - cronachecampane : Covid in Campania, incidenza ancora oltre il 27% #Covid #tassodipios #tassodipossitività #terapiaintensiva - rep_napoli : Covid: in Campania incidenza oltre il 27% [aggiornamento delle 16:18] - ottopagine : Covid-19 in Campania: 11.546 i nuovi positivi - ANSACampania : Covid: in Campania incidenza oltre il 27%, tre vittime -

Covid Italia, bollettino del 15 luglio: 96.384 nuovi casi e 134 morti, il tasso scende a 24,7 ...che accompagna il monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid ... i valori più alti si rilevano in Umbria (40,6%), Calabria (30,4%)...7%), provincia autonoma di Bolzano (19,0%), Campania (18,8%), ... Covid: la curva epidemica rallenta, in 24 ore 96.384 nuovi casi e 134 decessi. Positività al 24,7% ... in aumento costante da un mese, per un totale di 10.363. La regione con più casi Covid è anche oggi la Lombardia con 13.001 nuovi contagi, seguita da Campania (+11.546), Veneto (+9.264), Lazio (+8. ...che accompagna il monitoraggio settimanale sull'epidemia di... i valori più alti si rilevanoUmbria (40,6%), Calabria (30,4%)...7%), provincia autonoma di Bolzano (19,0%),(18,8%), ......aumento costante da un mese, per un totale di 10.363. La regione con più casiè anche oggi la Lombardia con 13.001 nuovi contagi, seguita da(+11.546), Veneto (+9.264), Lazio (+8.