Covid | il bollettino di oggi | 96 384 nuovi casi e 134 morti | tasso di positività al 24 | 6%

RobertoBurioni : Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell… - matildesjt : RT @SardiniaPost: #Sardegna ?? Bollettino #Covid, i dati di oggi 15 luglio ?? - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 13mila contagi e 27 morti. A Milano 1.541 casi: (Adnkronos) - I dati nel bollettino del 15 lu… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 96.384 contagi e 134 morti: bollettino 15 luglio - - lifestyleblogit : Covid oggi Emilia Romagna, 7.777contagi e 18 morti: bollettino 15 luglio - -

Sky Tg24

Sono 96.384 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo ilquotidiano del Ministero della Salute. 134 i decessi. Con 391.008 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 24,...I morti persono invece 134 (ieri 106) e salgono le ospedalizzazioni (+4 le terapie intensive). Covid, news. Report Iss: Rt in diminuzione a 1,34. Incidenza sale a 1.158 su 100mila. LIVE (ANSA) - PALERMO, 15 LUG - Sono 6.905 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 32.125 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano ...Roma, 15 lug. (askanews) - Sono 96.384 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 134 i decessi. Con 391.008 ...