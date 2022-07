Covid, il bollettino 14 luglio: 107.122 casi (4.617 a Roma) e 105 morti: tasso di positività al 26,2%, ricoveri in aumento (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 107.122 i nuovi casi di coronavirus e 105 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e tre... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 107.122 i nuovidi coronavirus e 105 iin 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e tre...

