Covid Gb oggi, stimati 3,5 milioni di contagi in una settimana (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue il rimbalzo di contagi Covid in Gran Bretagna, dove la scorsa settimana – secondo i modelli statistici dell’Office for National Statistics (Ons) – ci sono stati 3,5 milioni casi, un’impennata del 29% rispetto alla settimana precedente dovuta in gran parte alle due sottovarianti di Omicron, Ba.4 e Ba.5. Si tratta del dato più alto da metà aprile, ma ancora al di sotto del record di 4,9 milioni in una settimana registrato al picco dell’ondata di Omicron Ba.2 a fine marzo. Intanto cresce anche il numero di persone contagiate ricoverate in ospedale. Secondo i dati della Ons, il virus rimane largamente diffuso in Scozia, dove si stima che 334mila persone abbiano avuto il Covid-19 la scorsa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue il rimbalzo diin Gran Bretagna, dove la scorsa– secondo i modelli statistici dell’Office for National Statistics (Ons) – ci sono stati 3,5casi, un’impennata del 29% rispetto allaprecedente dovuta in gran parte alle due sottovarianti di Omicron, Ba.4 e Ba.5. Si tratta del dato più alto da metà aprile, ma ancora al di sotto del record di 4,9in unaregistrato al picco dell’ondata di Omicron Ba.2 a fine marzo. Intanto cresce anche il numero di personeate ricoverate in ospedale. Secondo i dati della Ons, il virus rimane largamente diffuso in Scozia, dove si stima che 334mila persone abbiano avuto il-19 la scorsa ...

Pubblicità

borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - repubblica : I commenti di oggi: Covid, la variante Centauro non sfonderà, ma difendiamoci [di Roberto Burioni] #15luglio - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - _collenews : COVID: OGGI IN TOSCANA 4.925 NUOVI CASI POSITIVI I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto a ieri. I guariti cresco… - messy_head_ : Oggi devo ritornare a lavoro quasi quasi mi manca il covid -