Covid | cos' è la nuova variante Centaurus e cosa c' è da sapere

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 15 luglio 2022) C'è una certa attenzione attornoBa.2.75, unaversione del virus del. É stata anche ribattezzata. Il professor Roberto Burioni, virologo dell'Università di Milano, ne ha parlato in un articolo scritto da lui stesso su Repubblica. Nell'articolo, in particolare, viene menzionata come Centauro, con il nome «italianizzato»., gli scenari peggiori sono da considerare solo come ipotesi negativa Burioni ha sottolineato come alcune sue mutazioni, al momento solo in teoria, potrebbero conferirle caratteristiche poco auspicabili. In fondo si tratta dei dubbi che si potrebbero avere quando emerge un nuovo ceppo del virus. Una è la maggiore contagiosità, una maggiore capacità di reinfettare i guariti o una maggiore patogenicità. ...