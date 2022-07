Covid | bambino di 10 anni muore in ospedale | crisi respiratoria fatale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Bimbo deceduto per il virus. E' successo nel Lazio. Undi 10, e non 7 come erronamente diffuso in un primo momento , è morto all''Fabrizio Spaziani' di Frosinone , dove ...

Pubblicità

fanpage : Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spa… - Lucavad72 : RT @fanpage: Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spaziani di Fr… - LelloConso : RT @fanpage: Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spaziani di Fr… - fanpage : Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spa… - infoitinterno : Covid, muore un bambino di sette anni all’ospedale di Frosinone -

Bimbo deceduto per il virus. E' successo nel Lazio. Undi 10 anni, e non 7 come erronamente diffuso in un primo momento , è morto all'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone , dove era ricoverato da questa ......a causa di una crisi respiratoria dovuta al19 . I familiari hanno sporto denuncia appena appresa la notizia del decesso, considerato che avevano chiesto con insistenza di trasferire il...Covid in Italia: primi chiari segnali di rallentamento della curva epidemica. Sono 96.384 i nuovi casi di positività al virus contro i 107.122 di ieri e ...I familiari del piccolo hanno immediatamente denunciato i sanitari perché, stando a quanto si apprende, avevano chiesto più volte il trasferimento ...