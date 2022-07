Covid | 96 384 nuovi casi e 134 decessi nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 96.384 (ieri 107.122) ipositivi in Italia, su un totale di 391.008 (ieri 408.096) tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Il tasso di positività è del 24,6%. I morti sono 134, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 169.735. I ricoverati negli ospedali italiani persono 10.363 (+248), dei quali 395 in terapia intensiva (+4).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

