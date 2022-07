(Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 96.384 (ieri 107.122) ipositivi in Italia, su un totale di 391.008 (ieri 408.096) tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus. Il tasso di positività è del 24,6%. I morti sono 134, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 169.735. I ricoverati negli ospedali italiani persono 10.363 (+248), dei quali 395 in terapia intensiva (+4).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - repubblica : Covid, 96.384 nuovi casi e 134 morti, il tasso di positivita' scende al 24,7% - vivereitalia : Covid, 96.384 nuovi casi e 134 decessi nelle ultime 24 ore - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 96.384 nuovi casi e 134 morti #COVID - messina_oggi : Covid, 96.384 nuovi casi e 134 decessi nelle ultime 24 oreROMA (ITALPRESS) - Sono 96.384 (ieri 107.122) i nuovi pos… -

Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 96.nuovi casi di Sars - Cov - 2 tra i 391.008 tamponi processati. Il tasso di positività è al 24,7% ... altri 10.363 pazientisono ricoverati in ...Sono 96.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 luglio 2022, secondo i dati e i numeriregione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 96.384 i nuovi casi di Covid (ieri 107.122) e 134 i morti (ieri 105) nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della salute ...Sono 96.384 i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 134 decessi e 94.461 guariti. Alla luce di ciò, gli attuali positivi sono 1.426.766. Le regioni con più contagi ...