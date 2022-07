Covid | 13mila nuovi positivi in Lombardia | a Bergamo sono 1 227

(Di venerdì 15 luglio 2022) A fronte di 53.346 tamponi effettuati,13.001 iin(24,3%). A1.227. Aumentano di due unità i ricoveri in terapia intensiva (44) e di 27 quelli nei reparti (1.482). I decessi nelle ultime 24 ore27. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 53.346, totale complessivo: 39.386.261 – icasi: 13.001 – in terapia intensiva: 44 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.482 (+27) – i decessi, totale complessivo: 41.073 (+27) Icasi per provincia Milano: 3.987 di cui 1.541 a Milano città;: 1.227; Brescia: 1.633; Como: 736; Cremona: 449; Lecco: 353; Lodi: 296; Mantova: 657; Monza e Brianza: 1.063; Pavia: 747; Sondrio: 213; Varese: 1.241.

I dati nel bollettino del 15 luglio Sono 13.001 i nuovi contagi da al coronavirus registrati in Lombardia oggi, 15 luglio 2022. I tamponi effettuati sono stati 53.346, per un indice di positività del ...Oggi abbiamo un grande afflusso negli ospedali di pazienti, ma nelle terapie intensive siamo ... Negli ultimi due giorni, nonostante circapositivi quotidiani, non si sono registrati nuovi ... Covid, in Puglia 13mila nuovi positivi e 13 morti. Quarta dose: open day per over 60 e fragili over 12 Sono 13.001 i nuovi contagi da al coronavirus registrati in Lombardia oggi, 15 luglio 2022. I tamponi effettuati sono stati 53.346, per un indice di positività del 24,3%. I morti sono stati 27, per un ...Sono 747 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Pavia registrati nelle ultime ventiquattro ore. E' quanto riporta il bollettino nazionale della Protezione civile di oggi, venerdì 15 luglio.