Così Lukaku si scusa con l’Inter: la frase che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi (Di venerdì 15 luglio 2022) Romelu Lukaku durante la presentazione delle nuove maglie dell’Inter in piazza Gae Aulenti a Milano si è scusato con i tifosi per essere andato via. “Questa è la mia più grande sfida sportiva, ho fatto male ad andare via. – ha dichiarato – Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Qui sono stato al mio livello più alto, ora tutti insieme continuiamo la crescita dell’anno passato per centrare il nostro obiettivo. Vogliamo vincere ancora“. Parole che hanno caricato la folla presente, Così come quando il belga ha detto: “Farò di tutto per vincere lo scudetto. Chi non salta rossonero è”. frase che ha accesso ancor di più l’entusiasmo dei supporter nerazzurri, i quali hanno iniziato a cantare il coro contro i cugini del Milan. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Romeludurante la presentazione delle nuove maglie delin piazza Gae Aulenti a Milano si èto con iper essere andato via. “Questa è la mia più grande sfida sportiva, ho fatto male ad andare via. – ha dichiarato – Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Qui sono stato al mio livello più alto, ora tutti insieme continuiamo la crescita dell’anno passato per centrare il nostro obiettivo. Vogliamo vincere ancora“. Parole che hanno caricato la folla presente,come quando il belga ha detto: “Farò di tutto per vincere lo scudetto. Chi non salta rossonero è”.che ha accesso ancor di piùdei supporter nerazzurri, i quali hanno iniziato a cantare il coro contro i cugini del Milan. ...

