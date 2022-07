Cosa succede alla vagina dopo la nascita di un bambino (Di venerdì 15 luglio 2022) Se lo chiedono molte donne eppure spesso si finisce per non arrivare preparate ai cambiamenti “intimi” che la nascita di un bambino può comportare. Cosa succede o può succedere dunque davvero alla vagina dopo il parto? Per parlarne, senza tabù, abbiamo rivolto alcune domande a Violeta Benini, meglio nota sui social come la divulvatrice Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 luglio 2022) Se lo chiedono molte donne eppure spesso si finisce per non arrivare preparate ai cambiamenti “intimi” che ladi unpuò comportare.o puòre dunque davveroil parto? Per parlarne, senza tabù, abbiamo rivolto alcune domande a Violeta Benini, meglio nota sui social come la divulvatrice

Pubblicità

team_world : In attesa di ammirare ?? Louis Tomlinson sui palchi italiani, scopriamo insieme cosa succede nel backstage del suo W… - Open_gol : Una piccola tempesta è già in atto sui mercati. Ma con l’addio del premier scompaiono anche i soldi in più in busta… - fanpage : Nuovo incarico, nuovo Presidente del Consiglio o elezioni anticipate: proviamo a capire cosa succede dopo le dimiss… - Anna26648966 : @Augusto18377905 @jacopo_iacoboni Non è vero. Credo sia la prima volta che succede una cosa del genere. - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Crisi di governo, cosa potrebbe succedere adesso: le prossime tappe -