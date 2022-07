(Di venerdì 15 luglio 2022) Il Cholitoha giàil, scrive il Corriere dello Sport. Arriveràvia. “E in attacco, beh,: il Cholito ha giàe scalpita, ma il suo acquisto è legato alla cessione dial Monza”. “Gerard Deulofeu è in freezer, in attesa, e si allena con l’Udinese, ma la priorità è diventata il centravanti da affiancare a Osimhen dopo l’affondo del Monza per Andrea: e così Giuntoli ha bloccato. Il Cholito:con il giocatore argentino c’è e quello con ilsarà perfezionato nel momento in cui uscirà. Se uscirà, ovviamente: uno va e l’altro viene, la regola è ...

Pubblicità

napolista : CorSport: #Simeone ha accettato il Napoli, appena andrà via Petagna si perfezionerà l’accordo col Verona Il Cholit… - infoitsport : CorSport: Petagna verso il Monza, il Napoli pronto a puntare su Simeone - ilNapolista - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: #Petagna verso il Monza, il #Napoli pronto a puntare su #Simeone Il Napoli valuta il suo attaccante 20 milioni, c… - napolista : CorSport: #Petagna verso il Monza, il #Napoli pronto a puntare su #Simeone Il Napoli valuta il suo attaccante 20 m… - CalcioNapoli24 : -

Se l'operazione dovesse andare in porto, Giuntoli punterebbe a, del Verona.E conferma anche l'altra indiscrezione del giornalista Sky, ovvero che nel caso di addio di Petagna per il Monza, Giuntoli dirotterebbe versodel Verona, con il quale ha già parlato.“In attacco il nodo è Petagna: il Monza insiste ma il Napoli lo valuta 20 milioni. Mercato Napoli, si muove qualcosa in attacco Se alla fine troveranno un accordo, Giuntoli si fionderà su Simeone. Me ...Pista difficile ma non impossibile. “Voci nella notte: si potrebbe riaprire una porta per Mertens, difficile e non impossibile, come insegna il mercato. Il Corriere dello Sport parla di una pista diff ...