Corruzione | condannato a 5 anni l' ex presidente dell' Autorità portuale di Spezia

LA NAZIONE

Lorenzo Forcieri, ex presidente dell'Autorità Portuale della Spezia, è stato condannato in primo grado dal Tribunale della Spezia a 5 anni per il reato di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Lo scorso 21 maggio era stata chiesta una condanna a 4 anni e tre mesi per l'ex senatore. La Spezia, 15 luglio 2022 - Arriva la condanna in primo grado per Lorenzo Forcieri, ex presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Condannato dal Tribunale della Spezia a 5 anni per il reato di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Lo scorso 21 maggio la Procura della Repubblica della Spezia aveva chiesto una condanna a 4 anni e tre mesi.