Coronavirus, oggi in Italia 96.384 nuovi casi e 134 decessi (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 96.384 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.122. Le vittime sono invece 134, in crescita rispetto ...

