Coronavirus in Italia | il bollettino del 14 luglio | 107 122 nuovi casi | i morti sono 105

(Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 107.122 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 110.168. I tamponi effettuati408.096 (ieri 410.435). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 26,2% (ieri era al 26,8%).105 i(compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 14(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 391, con ...

tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 96mila 384 nuovi casi e 134 morti

Sono 96.384 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 391.008 tamponi per un tasso di positività pari al 24,7%. I morti sono 134. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985. ROMA (ITALPRESS) - Sono 96.384 (ieri 107.122) i nuovi positivi in Italia, su un totale di tamponi effettuati, emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Il tasso di positività è del 24,6%.