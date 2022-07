Coronavirus | 96 384 nuovi casi e 134 morti Oltre 1 | 4 milioni di persone in isolamento

(Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 96.384di Sars-Cov-2 tra i 391.008 tamponi processati. Il tasso di positività è al 24,7%. Isono stati 134. Leattualmente positive hanno superato quota 1,4: sono 1.426.766. Indomiciliare si trovano 1.416.008 contagiati, altri 10.363 pazienti Covid sono ricoverati in area medica e 395 vengono assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi giornalieri sono stati 52. Il saldo ingressi-uscite nelle 24 ore è stato di +248 posti letto occupati nei reparti e +4 in rianimazione. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono 96.384 (ieri 107.122) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio ... La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in ...Lo sottolinea Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid-19. Sull'incremento ...