Coronavirus | 134 morti e 96 384 casi Tasso di positività al 24 | 7%

Pubblicità

vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 96.384 nuovi casi e 134 morti #COVID - CapitanHarlok6 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 96.384 nuovi casi e 134 morti #COVID - FQLive : #ULTIMORA Coronavirus, 96.384 nuovi casi e 134 morti #COVID - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #15luglio -

Ufficio Stampa

In Toscana sono 1.279.596 i casi di positività al, 5.594 in più rispetto a ieri (1.064 confermati con tampone molecolare e 4.530 da test ... 62.468 a Massa (311 in più),.970 a Lucca (637 ...... 86.596 a Prato (334 in più), 101.231 a Pistoia (413 in più), 62.468 a Massa (311 in più),.970 ...in Toscana: isolamenti, ricoveri e guarigioni Complessivamente, 87.337 persone sono in ... Coronavirus: dal bollettino di giovedì 14 luglio 2022 Oggi vengono segnalati 134 decessi rispetto ai 105 di ieri per un totale di ... La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato ...Lo sottolinea Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid-19. Sull'incremento ...