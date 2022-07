Corna: Ilary Blasi e Francesco Totti, quello che nessuno ha il coraggio di dire (Di venerdì 15 luglio 2022) Amanti. Una volta gli amanti erano Paolo e Francesca. Certo, colpevoli e perciò messi all'inferno da Dante, ma grandiosi, eroici, mitici. "Amor ch' a nullo amato amar perdona". Oggi l'inferno consiste nella condanna generale, nel disprezzo, nell'alzata sdegnosa di spalle. Sto pensando naturalmente alla vicenda Totti-Blasy. Come è possibile che più di sette secoli dopo, ancora non riusciamo a perdonare - anzi ad esaltare - l'atto dell'amare? La parola amante viene da lì. Dal verbo amare. Ne è il participio presente. Voi non credete che se c'è amore, tutto il resto è un dettaglio? Evidentemente no. L'amante per definizione è la rovina famiglie, la responsabile indiscussa della fine di una storia d'amore. E non importa se quell'amore era grande solo nell'immaginario collettivo, se quell'amore raccontato sui giornali non rispecchiava la realtà. Qualcosa deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Amanti. Una volta gli amanti erano Paolo e Francesca. Certo, colpevoli e perciò messi all'inferno da Dante, ma grandiosi, eroici, mitici. "Amor ch' a nullo amato amar perdona". Oggi l'inferno consiste nella condanna generale, nel disprezzo, nell'alzata sdegnosa di spalle. Sto pensando naturalmente alla vicenda-Blasy. Come è possibile che più di sette secoli dopo, ancora non riusciamo a perdonare - anzi ad esaltare - l'atto dell'amare? La parola amante viene da lì. Dal verbo amare. Ne è il participio presente. Voi non credete che se c'è amore, tutto il resto è un dettaglio? Evidentemente no. L'amante per definizione è la rovina famiglie, la responsabile indiscussa della fine di una storia d'amore. E non importa se quell'amore era grande solo nell'immaginario collettivo, se quell'amore raccontato sui giornali non rispecchiava la realtà. Qualcosa deve ...

gio_colfer : RT @mancoicani: @p0liedrico Totti sta da quasi un anno con quella Noemi, a Roma lo sanno tutti, e a Ilary le corna le ha fatte spesso. Ma c… - RollingStoneita : Questa è una grande estate per le cornute. Prima Shakira, poi Ilary Blasi, infine il riscatto di Huma Abedin: tre s… - pirata_21 : Dispiace per Eugenio #Scalfari perché ci siamo persi le 10 domande a #Totti sulle corna a Ilary Blasi. - NOST4LGICNIIGHT : RT @Kingofabio: Non per svegliarvi dal vostro sogno, ma la coppia Ilary Totti e che vedevate come segno del grande amore, vi ricordo che T… - Real_BreeBailey : @BrogliameWay Si ciao, lui ha avuto più relazioni negli ultimi 10 anni che io in 23 anni di vita ?? se stava a scopa… -